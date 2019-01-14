В Оренбургской области четыре человека отравились газом

В Оренбургской области после отравления газом четыре человека, в том числе трое детей, были госпитализированы в районную больницу. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как уточняется, ЧП произошло в селе Кваркено.

По предварительным данным, пострадавшим оказывают помощь в Кваркенской районной больницу, передает ТАСС. Об их состоянии ничего не сообщается. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.