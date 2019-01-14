На Вашингтон обрушился снежный шторм

Первая снежная буря в новом году обрушилась на Вашингтон. По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья, 13 января, по местному времени количество осадков может достигнуть четверти метра.

Власти округа Колумбия и штата Мэриленд призывают местных жителей проявлять бдительность на дорогах. По информации издания The Washington Post, в штате Виргиния в результате ДТП в ночь на 13 января погибли три человека.

14 января из-за снежного шторма будут закрыты многие школы, передает РИА Новости. В настоящее время на дорогах наблюдается значительно меньше машин, чем обычно. Некоторые жители Вашингтона предпочитают идти по дорогам, на которых снега значительно меньше, чем на нерасчищенных тротуарах.

Местные жители уже приспособились к непогоде – некоторые вышли с воздушными змеями и сноубордами, чтобы, поймав ветер, прокатиться вокруг Монумента Вашингтона – одной из главных достопримечательностей города.