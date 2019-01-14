"Реал" вырвал победу у "Бетиса" в концовке матча

Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Бетисом" в рамках 19 тура чемпионата Испании по футболу. Футболисты "Королевского клуба" в статусе гостей стадиона "Бенито Вильямарин" выиграли встречу с минимальным счетом 2:1.

Счет был открыт уже на 13 минуте матча, когда забитым голом отметился Лука Модрич. Во втором тайме Серхио Каналес поразил ворота "сливочных", однако его гол был засчитан не сразу – главному арбитру поединка пришлось прибегнуть к помощи видео-ассистента, чтобы убедиться в отсутствии оффсайда. Однако "Реал" смог вырвать тяжелую победу после гола Даниэля Себальоса на 88 минуте.

Победа позволила подопечным Сантьяго Солари набрать 33 очка и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. "Бетис" остался с 26 баллами и занимает после 19 туров седьмое место.