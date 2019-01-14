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Покушение на мэра Гданьска 47 минут назад

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14 января 201902:34

Напавший на мэра Гданьска преступник оказался грабителем банков

Global Look Press

Стало известно, что 27-летний преступник, совершивший покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, ранее был судим за ограбление банков. Его зовут Стефан В., фамилия не разглашается по польским законам.

В 2013 году Стефан совершал налеты на банки, за что его приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы. Во время заключения ему диагностировали тяжелое психологическое заболевание, передает ТАСС. Недавно Стефан был освобожден. Во время своего нападения на мэра он кричал в микрофон, что был осужден незаконно: "Я невиновным сидел в тюрьме, поэтому сегодня погиб мэр".

Стефан напал на мэра Гданьска во время традиционного благотворительного ежегодного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", на котором собирают деньги для медицинских учреждений. Он нанес градоначальнику несколько ударов ножом в область сердца.

Врачи прямо на месте провели реанимационные мероприятия, затем пострадавший был госпитализирован. Ему сделана операция, сердцебиение восстановлено, однако состояние мэра все еще критическое.

Полиция задержала Стефана и ведет его допрос. Возбуждено уголовное дело.

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