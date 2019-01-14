Трамп пообещал разорить Турцию, если Анкара нападет на сирийских курдов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае, если она решит напасть на сирийских курдов.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что США начинают вывод войск из Сирии и наносят удары по оставшемуся немногочисленному халифату ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России) с разных направлений. Если оно преобразуется, Трамп заявил, что Штаты снова атакуют Турцию с существующей соседней базы. "Опустошим Турцию Экономически, если они ударят по курдам", — сообщил трамп.

Глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты точно так же не хотят, чтобы сирийские курды "провоцировали" Турцию.

Президент США добавил, что Россия, Иран и Сирия – крупнейшие бенефициары долгосрочной политики Соединенных Штатов по уничтожению в Сирии "Исламского государства" – настоящих врагов. "Настало время вернуть наши войска домой. Остановим бесконечные войны", — цитирует Дональда Трампа агентство "Интерфакс".