Шарапова с победы стартовала на Australian Open, всухую обыграв Дарт

На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг соревнования, обыграв британку Хэрриет Дарт.

В первом матче на Australian Open Шарапова одержала разгромную победу, не отдав сопернице ни одного гейма. По итогам двух сетов россиянка выиграла со счетом 6:0, 6:0. На корте теннисистки провели 1 час 4 минуты.

За путевку в третий круг Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая на старте турнира выбила румынку Сорану-Микаэлу Кирстю (6:4, 6:1). Встреча состоится 16 января.

Не смогли повторить успех 31-летней россиянки другие представительницы российского тенниса. Анна Калинская проиграла белоруске Арине Соболенке (1:6, 4:6), а Евгения Родина уступила чешке Маркете Вондроушовой (3:6, 2:6).