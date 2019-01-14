Ложная пожарная тревога парализовала работу аэропорта Мельбурна

Из-за неполадок в системе пожарной сигнализации аэропорт Мельбурна приостановил свою работу на полтора часа. В здании центра управления воздушным движением прозвучала сирена пожарной тревоги. Диспетчерская вышка была эвакуирована, все полеты приостановлены, а восемь рейсов, прибывающих в Мельбурн, перенаправили на другие аэродромы.

Причина сбоя – техническая ошибка в системе, передает ТАСС. Она устранена, воздушная гавань работает в штатном режиме.