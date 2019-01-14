Врачи: операция завершена, состояние мэра Гданьска очень тяжелое

Мэр Гданьска Павел Адамович, раненный при нападении, перенес операцию. Однако его состояние остается крайне тяжелым. Об этом СМИ сообщил один из врачей госпиталя.

Мужчина с ножом напал на Адамовича во время благотворительного концерта в Гданьске вечером в воскресенье, 13 января. Сообщалось, что Адамович получил ножевое ранение в области сердца. Медики долгое время реанимировали Адамовича на месте ЧП, а затем перевезли его в госпиталь.

Врач отметил, что у Адамовича среди прочего имеется рана сердца и что состояние мэра очень тяжелое. "Все решат следующие часы", — цитирует слова специалиста РИА Новости.