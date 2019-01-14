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14 января 201905:49

Макарова завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии

EPA

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В женской сетке соревнований российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла преодолеть первый круг Australian Open, проиграв Кэти Боултер из Великобритании.

Первую партию россиянка проиграла, не взяв ни одного гейма – 0:6. Во втором сете Макарова выровняла положение и победила 6:4. В третьем сете победа осталась за британкой – 7:6 (10:6). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Дальше по турнирной сетке идет Боултер, Макарова покидает одиночный разряд Australian Open.

Во втором круге британская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая накануне обыграла другую россиянку Анну Калинскую. Из российских представительниц во второй круг пробилась пока только Мария Шарапова.

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