Для спасения своего мэра жители Гданьска сдают кровь в донорском центре

Мэра польского Гданьска Павла Адамовича ударили ножом во время благотворительного концерта. Его госпитализировали — нападавший попал в область сердца, напоминает телеканал "Россия 24". Врачи оценивают состояние главы города как крайне тяжелое.

Чтобы спасти мэра, жители сдают кровь в донорском центре. Нападавшего задержали сразу, полицейские установили его личность. А вот о мотивах не сообщают. По сообщениям очевидцев, во время нападения он выкрикивал, что его несправедливо осудили и ему пришлось отбывать тюремное заключение.