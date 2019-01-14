Титов и Русов выиграли ралли-рейд Africa Eco Race

Ралли-рейд Africa Eco Race 2019 подошел к концу. Российские гонщики Алексей Титов и Андрей Русов стали победителями 11 в истории ралли-марафона. Выступавший на внедорожнике Ford экипаж первенствовал в зачете Т2.

В генеральной классификации Титов с Русовым заняли 16 строчку, сообщает телеканал "Россия 24". Это достижение стало лучшим среди всех российских экипажей. Помимо них до финиша добрались еще три экипажа: Болеслав Левицкий обосновался на 22-м месте, Евгений Суховенко – на 24-м, а Михаил Шкляев – на 25-м.



Победителей и призеров Africa Eco Race 2019 чествовали на Розовом озере в Дакаре после того, как в воскресенье, 13 января, гонщики прошли заключительный спецучасток. Всего марафон общей протяженностью 6 тысяч километров проходил по пескам и дюнам Марокко, Мавритании и Сенегала.