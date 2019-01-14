В Забайкалье в жилом доме сгорели шесть из восьми квартир

В забайкальском поселке Дарасун (65 километров к юго-востоку от Читы) загорелся восьмиквартирный жилой дом. Полностью выгорели четыре квартиры, еще две серьезно повреждены. В результате ЧП никто не пострадал.

В тушении принимали участие 42 специалиста МЧС и 11 единиц спецтехники, передает ТАСС.

В поселке Дарасун проживают около 7 тысяч человек. В настоящее время в регионе около двадцати градусов ниже нуля.