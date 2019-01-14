Белый дом рассказал о секретных встречах Дональда Трампа

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не ведет записи о каждой встрече политика с лидерами других стран. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным экс-сотрудника органов национальной безопасности, подобный подход помогал главе государства построить отношения с партнерами из-за рубежа. "Трамп не использует традиционные дипломатические методы", — цитирует слова источника РИА Новости.

Другой источник из числа иностранных чиновников рассказал, что нет записей о встречах Трампа, которые СМИ ожидали увидеть. Как уточняется, администрация также сократила записи телефонных разговоров американского президента после того, как произошла утечка информации о переговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

Ранее сообщалось, что глава США скрыл от администрации подробности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, вследствие чего в США даже в засекреченных файлах не оказалось ни одной детализированной записи пяти разговоров, состоявшихся за последние два года.

В частности, речь идет о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, состоявшейся в 2017 году в Гамбурге, после которой американский президент забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать сказанное с членами администрации.

В понедельник, 14 января, юристы, которые представляют комитеты по разведке и иностранным делам Палаты представителей США, обсудят возможность вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов.