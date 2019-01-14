Оползень в Бурейском водохранилище: на место ЧП доставлено инженерное оборудование

Более 100 тонн инженерного оборудования уже доставили в Хабаровский край для ликвидации последствий схода оползня в Бурейское водохранилище. Для этого также привлекаются армейские подразделения. Технику перевезут к месту обрушения вертолетами армейской авиации. Там же развернут полевой лагерь, который рассчитан на проживание ста военнослужащих, передает телеканал "Россия 24". Они будут оказывать помощь в ликвидации последствий стихии.

Обрушение скал случилось в начале декабря прошлого года. Оползень сошел в Бурейское водохранилище. Из-за этого при весеннем половодье возможно затопление поселков, а также автомобильных и железных дорог. Чтобы предотвратить эти последствия, по поручению Владимира Путина задействовали силы Минобороны.