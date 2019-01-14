В Индии готовятся к религиозному фестивалю Кумбха Мела

В Индии готовятся к масштабному религиозному фестивалю Кумбха Мела (в переводе — "праздник кувшина"). Фестиваль проводится раз в шесть лет в разных городах страны, передает телеканал "Россия 24".

Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие от 100 до 150 миллионов человек, включая миллион паломников из других стран.