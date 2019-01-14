Взрыв газа в Шахтах: для жителей аварийного дома создан пункт временного размещения

Для жителей дома в городе Шахты (Ростовская область), где произошел взрыв газа, организован пункт временного размещения. Это близлежащая школа, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на девятом этаже жилого дома взорвался газ. Восьмой и девятый этажи одного из подъездов разрушены, остальные подъезды не пострадали.

Спасены пять человек. Сто сорок жильцов эвакуированы. На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы.