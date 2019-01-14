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Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты 9 минут назад
14 января 201907:40
В Шахтах из-под завалов спасены ребенок и его мать
Из-под завалов на 9 этаже жилого дома в Шахтах (Ростовская область) спасены двухлетний ребенок и его мать. Малыш жив.
Разрушения 8 и 9 этажей здания – последствия взрыва бытового газа. Ранее сообщалось, что под завалами аварийного дома могут оставаться люди. Пятеро человек спасены, 140 эвакуированы. Для жильцов создан пункт временного размещения, передает РИА Новости.
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