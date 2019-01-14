Под завалами разрушенного дома в Шахтах остаются шесть человек

В МЧС подтвердили гибель одного человека при обрушении в жилом доме в Ростовской области. Ранее спасателям удалось вытащить из-под завалов двухлетнего ребенка и его мать, они живы. По информации МЧС, всего пострадали 8 человек, 5 из них госпитализированы, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, восьмой и девятый этажи обрушились после взрыва бытового газа в жилом доме. Пострадали 4 квартиры. ЧП произошло на улице Хабарова. По предварительным данным, взрыв прогремел на последнем — 9 этаже.



Спасатели эвакуировали 140 человек. Под завалами могут находиться еще 6 человек. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Экстренные службы обесточили дом. Специалисты исследуют несущие стены, чтобы предотвратить угрозу дальнейшего обрушения.