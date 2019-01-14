Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

17 января, в четверг, хор Московского Сретенского монастыря выступит в рамках IX Московского Рождественского фестиваля духовной музыки в Светлановском зале Московского международного Дома музыки с новой рождественской программой "Вифлеемская звезда".

В новую рождественскую программу коллектива, ежегодно участвующего в праздничном форуме, вошли духовные песнопения русских композиторов, а также русские и украинские колядки. Музыкальные композиции будут чередоваться с чтением стихов в исполнении актрисы театра и кино Елены Захаровой.

Мужской хор при Московском Сретенском монастыре хранит давние традиции, берущие начало с основания монастыря в 1397 году. Перерыв в деятельности хора пришелся лишь на годы гонений церкви в период советской власти. В 2005 году коллектив возглавил Никон Жила – выпускник Гнесинской академии, сын священника, с детства певший в церковном хоре Троице-Сергиевой Лавры. Он открыл новую страницу в истории хора и обогатил репертуар певчих произведениями самых разных эпох, жанров и стилей.

Хор Сретенского монастыря на протяжении многих лет прославляет русскую культуру и национальные традиции на всех континентах. Его выступления в лучших залах мира неизменно проходят с огромным успехом. Помимо регулярных служб в Сретенской обители, хор поет на торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в миссионерских поездках и значимых событиях в жизни Русской Православной Церкви и ведет активную концертную деятельность. Дискография хора включает в себя альбомы духовной музыки, записи русских народных, казачьих, советских песен и городских романсов.

В Московском международном Доме музыки коллектив ежегодно проводит именной абонемент и является постоянным участником Рождественского фестиваля, представляя оригинальные программы. Не станет исключением и новая совместная программа хора с актрисой Еленой Захаровой. В первом отделении прозвучат духовные песнопения русских композиторов, чередуясь с чтением стихов, во втором – русские и украинские колядки. С известной российской актрисой хор Сретенского монастыря начал выступать весной 2018 года, и это сотрудничество принесло артистам и публике огромное удовольствие и получило замечательное продолжение.

Концерт "Вифлеемская звезда" — 19:00, 17 января, Светлановский зал ММДМ.