Авиакатастрофа в Иране: самолет из Бишкека въехал в жилой район

В понедельник в Иране потерпел крушение грузовой самолет Boeing-707, передает "Интерфакс".

Авиакатастрофа произошла к западу от Тегерана. На борту лайнера было 10 человек. Известно, что самолет, авиакомпании Kyrgyzstan Airlines летел из Бишкека в аэропорт Караджа.

По информации местных СМИ, пилот потерял контроль над машиной из-за сложных погодных условий, в результате чего самолет въехал в жилой район.