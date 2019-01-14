Карен Хачанов успешно начал теннисный Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису провел свой стартовый матч лучший игрок России Карен Хачанов, который "посеян" на первом в сезоне турнире "Большого шлема" под десятым номером. Он выиграл у немца Питера Гойовчика в четырех сетах.

Надо отметить, что Хачанов довольно долго входил в игру, что позволило сопернику выиграть первый сет – 6:3. Однако в дальнейшем Карен не дал усомниться с своем рейтинге и авторитете. Три следующие партии были за россиянином – 6:3, 6:4, 6:3.