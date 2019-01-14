Рафаэль Надаль разбудил заснувшего на пресс-рауте журналиста

Многократный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль рассмешил журналистов на пресс-конференции после своего первого матча на Открытом чемпионате Австралии. Испанец разбудил одного из итальянских репортеров, который уснул в зале.

Стартовый матч для второй ракетки мира на Australian Open сложился вполне удачно: он в трех партиях выиграл у одного из хозяев кортов австралийца Джеймса Дакворта – 6:4, 6:3, 7:5. Во время пресс-раута Рафа был вполне доволен результатом и заметил, что журналист Убальдо Сканагатта заснул.

Надаль со словами "Сегодня здесь не очень интересно" разбудил итальянца, сообщает ESPN. На оправдания Сканагатты об усталости, испанец со смехом заметил: "Ничего страшного. Я знаю, что вы закрыли глаза, чтобы лучше воспринимать то, что я говорю".