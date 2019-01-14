В зоне взрыва в Шахтах находились 12 человек

В зоне взрыва в доме в Шахтах находились 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее говорилось о 13 людях в зоне взрыва, но позже выяснилось, что 14-летней девушки не было дома в момент взрыва, сообщает "Интерфакс".



Голубев также сообщил, что несколько квартир в разрушенном доме восстановлению не подлежат – они "разрушены очень основательно".

Взрыв газовоздушной смеси произошел на девятом этаже. Погиб один человек, судьба четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек.