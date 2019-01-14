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14 января 201911:25

Выборы в РФС: Александр Дюков – единственный кандидат

btvn.ru

В Российском футбольном союзе завершена одна из важнейших частей предвыборной кампании. Закончился срок подачи заявок на пост президента РФС. При этом предстоящие 22 февраля выборы, скорее всего, станут безальтернативными: выдвинут всего один человек – Александр Дюков.

Дюков, который является председателем правления и генеральным директором компании "Газпром нефть", в футболе занимал с марта 2008 года должность президента питерского "Зенита", а с мая 2018 года занял должность председателя совета директоров клуба из северной столицы.

Как уже сообщали Вести.Ru, 19 декабря было объявлено об окончательном уходе с должности президента РФС экс-министра спорта Виталия Мутко. Его место временно занял глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, но сам он выдвигаться на предстоящие выборы не стал. Отказались и другие возможные кандидаты.

Дюкова выдвинули и поддержали несколько краевых и областных федераций футбола, ряд субъектов РФС, а также отдельные клубы премьер-лиги. Формально на выборной конференции Союза могут появиться альтернативные кандидаты, но, скорее всего, выборы станут формальностью.

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