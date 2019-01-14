После звонка о минировании в Москве проверяют ТЦ "Охотный ряд" и аэропорты

В Москве проверяют аэропорты и торговый центр "Охотный ряд" после сообщения о минировании.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, поступили анонимные звонки о бомбах в трех столичных аэропортах — Шереметьеве, Домодедове и Внукове. Эвакуация пассажиров и сотрудников пока не проводится.

Тем временем, по данным "Интерфакса", из ТЦ "Охотный ряд" эвакуированы 500 человек. Здание проверяют кинологи с собаками.