При крушении самолета под Тегераном выжил только один человек

Среди 16 находившихся на борту разбившегося под Тегераном грузового самолета человек выжить удалось только одному бортинженеру, сообщает агентство Fars. Очевидцы сняли на видео работу спасателей на месте ЧП.

Инцидент произошел около 09:20 утра 14 января в аэропорту Фатх в городе Карадж, что примерно в 40 километрах от иранской столицы. По предварительной версии, Boeing 707 перевозил груз мяса из Бишкека и в условиях плохой видимости пошел на посадку не в грузовом аэропорту Пайям в том же Карадже, а в Фатхе. В настоящее время среди причин катастрофы доминирует версия об ошибке экипажа: лайнер съехал с полосы, пробил стену воздушной гавани и врезался в частный дом, после чего загорелся. На борту, по предварительным данным, находились 16 человек, выжить удалось только одному из них.

Первоначально появилась информация, что лайнер принадлежал киргизской авиакомпании, однако позже пресс-секретарь аэропорта Манас Алия Курбанова уточнила, что самолет был иранским и выполнял чартерный рейс. Ливрея машины указывает на то, что он принадлежал госструктурам Исламской республики.

Иную версию крушения выдвигает телеграм-канал AviaChatChannel: после анализа спутниковых снимков его сотрудники предположили, что Boeing попросту не хватило длины полосы, поскольку он сел на вертолетодром.

"Аэродром Фатх является местом базирования вертолётов ВВС Ирана и малой авиации, поэтому его полоса в четыре раза короче ВПП в аэропорту Пайям. Ошибка же произошла из-за расположения лётных полей: Фатх находится практически на том же курсе (траектория захода и глиссад совпадает), что и Пайям, но на 10 километров юго-восточнее", — говорится в сообщении.