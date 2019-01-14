Бывший министр спорта Ульяновской области готов бороться за пост президента РФС

У кандидата на пост президента Российского футбольного союза Александра Дюкова появился соперник. Свою кандидатуру выдвинул бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент клуба "Волга" Сергей Кузьмин.

Кузьмин заручился поддержкой пяти членов РФС и подготовил необходимые документы, о чем сообщил РИА Новости. По словам Сергея Кузьмина, избирком РФС изучает документы кандидата, и в среду объявит о решении.

Место президента РФС стало вакантным после отставки Виталия Мутко. Выборы нового главы организации пройдут 22 февраля. В настоящее время исполняющим обязанности президента является Сергей Прядкин.