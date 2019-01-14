Игорь Шестеркин возглавил список лучших игроков недели КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в очередной раз определены лучшие игроки семидневки. Лучшим вратарём признан Игорь Шестёркин из питерского СКА, в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы и это – лучший результат недели.

Лучшим форвардом прошедших семи дней признан Антон Бурдасов из "Салавата Юлаева", который в четырёх матчах набрал в них 8 (3 гола и 5 передач) результативных очков. При этом его шайбы в ворота "Сочи", рижского "Динамо" и "Куньлуня" стали победными.

Защитником семидневки признан Вадим Кудако из "Северстали", в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы. 21-летний защитник череповецкого клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4".

Еще один голкипер – Илья Коновалов из "Локомотива", — стал новичком недели. Он в трёх матчах одержал две победы и одну из них – "на ноль". 20-летний вратарь ярославского клуба отразил 93,06% бросков.