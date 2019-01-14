В Иркутске водитель переехал пенсионерку, не успевшую войти в автобус. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром в понедельник, 14 января, на улице Карла Либкнехта в Иркутске.

Пожилая женщина не успела войти в салон автобуса, и водитель тронулся с места. Пассажирка потеряла равновесие, упала и ее ноги оказались под колесом транспортного средства.

Судя по всему, мужчина, находившийся за рулем автобуса, просто не заметил произошедшего и уехал. Как сообщают местные СМИ, его уже нашли сотрудники полиции.

Пострадавшая пенсионерка госпитализирована с переломами обеих ног.