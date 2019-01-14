В 52 года скоропостижно скончался известный ученый - физик Михаил Городецкий

13 января на 53 году жизни скоропостижно скончался известный физик — профессор Михаил Городецкий. Он был научным директором и одним из ведущих ученых Российского квантового центра.

Здесь он работал с 2014 года. Как отмечается на сайте РКЦ, благодаря Городецкому этот Центр стал одной из лидирующих научных организаций в области квантовых исследований и разработок.

Его коллеги отмечают, что Михаил Леонидович был физиком с мировым именем, а многие его научные работы позволили сделать огромный шаг вперед. В частности, профессор участвовал в создании гравитационных детекторов LIGO, благодаря которым были открыты гравитационные волны, предсказанные еще Эйнштейном, а его научные статьи процитированы другими учеными более 16 тысяч раз.

За работу в этом проекте в 2016 году Городецкий был удостоен премии Breakthrough Prize по фундаментальной физике. Кроме того, среди наград ученого престижная Scopus Award Russia. Ее Михаил Городецкий получил за вклад в развитие физики на национальном и международном уровне.