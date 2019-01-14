Из-под обломков разбившегося в Тегеране самолета достали тела всех погибших

Из-под обломков разбившегося в Иране грузового самолета спасатели извлекли 15 тел погибших, среди них одна женщина, передает ТАСС. Таким образом извлечены все погибшие в авиакатастрофе. Обнаружен черный ящик, он передан специалистам для расшифровки.

Как сообщалось, грузовой самолет Boeing 707, летевший из Бишкека в аэропорт города Кередж, разбился при посадке.

Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа, но не смогли посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы.

Boeing врезался в стену аэропорта, выкатившись в зону жилых построек. На его борту было 16 человек, одному из них удалось спастись.