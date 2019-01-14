В СК создаются спецподразделения по расследованию преступлений против детей

В Следственном комитете появятся специальные подразделения, которые займутся расследованием преступлений против детей. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Кроме того, по словам Бастрыкина, в Следственном комитете может вырасти число следователей при председателе и расшириться штат Главного следственного управления.

Появятся отделы не только по расследованию преступлений против детей, но и по преступлениям в медицинской сфере, по расследованию бандитизма, организованной преступности и преступлений прошлых лет, а также отдел, занимающийся взаимодействием по вопросам международного и федерального розыска.