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Покушение на мэра Гданьска 1 час назад
Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска
Мэр польского города Гданьска Павел Адамович находится в критическом состоянии. Накануне он стал жертвой нападения на благотворительном концерте. Градоначальник получил несколько ножевых ранений.
Операция длилась пять часов, потребовалось около 20 литров крови. Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.
Серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости. Все эти ранения Павлу Адамовичу нанес 27-летний молодой человек, который напал на градоначальника во время благотворительного концерта.
"Он вышел на сцену с ножом и стал кричать, что провел пять лет в тюрьме из-за "Гражданской платформы". Он смеялся, и было похоже на то, что он счастлив, — рассказывает Иоанна Погоржельска, которая стала свидетелем событий. – Причем полиции на сцене не было. Я видела лишь несколько охранников из частной компании, и в итоге преступника скрутили их молодые ребята.
"Меня зовут Стефан. Я невиновным сидел в тюрьме, поэтому сегодня погибнет мэр", — вот что успел сказать преступник, пока его не повалили на пол охранники. Польские журналисты выяснили, что молодой человек совсем недавно освободился из тюрьмы. Там он провел пять с половиной лет за нападения на банки. Известно, что преступник страдал от тяжелого психического заболевания.
"Нам необходимо установить, как так получилось, что вооруженный мужчина прорвался к мэру. Мы знаем, что он использовал аккредитацию для СМИ. Нужно понять, как он ее получил и действительно ли он мог находиться на сцене. И главное — нужно ответить на вопрос, что сподвигло его на это ужасное преступление", — заявила спикер полиции Гданьска Карина Каминьска.
Вопросов к обеспечению безопасности мероприятия у следователей будет масса. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что охрана, во-первых, никак не воспрепятствовала преступнику, а во-вторых, даже после нападения действовала не особо оперативно. Возможно, отсутствие телохранителей и стражей порядка было личным желанием мэра, учитывая суть мероприятия. Благотворительный концерт "Большой оркестр праздничной помощи" проходит в Польше ежегодно. Все вырученные средства направляются на помощь медицинским учреждениям.
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