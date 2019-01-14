Невнимательный водитель снес женщину с ребенком на "зебре" в Чебоксарах. Видео

Очевидец опубликовал в Сети кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу, 12 января, на Эгерском бульваре в Чебоксарах.

Водитель "Лады" проигнорировал действия других автомобилистов, сбросивших скорость перед нерегулируемым переходом и продолжил движение.

Через несколько мгновений легковушка сбила женщину с ребенком, пересекавших проезжую часть по "зебре".

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, 28-летняя женщина-пешеход с травмой головы была доставлена в больницу. О повреждениях, полученных ребенком, не сообщается.