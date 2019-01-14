Трое петербуржцев устроили дуэль на салютах во дворе дома

Трое жителей Санкт-Петербурга — очевидно, выпускников местного отделения Хогвартса — устроили "войну салютов" во дворе одного из домов. Свидетель снял на видео перестрелку начинающих волшебников.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 13 декабря, в канун старого Нового года, но точное место автор не назвал. Трое друзей решили использовать пиротехнические изделия не для раскрашивания небесного свода, а в качестве оружия для дуэли.

Схватка чем-то напоминала пейнтбол, разве что на участниках не было защитной экипировки. Один из зарядов взорвался под ногами у "заклинателя", еще один угодил в торс "юному стрелку". Впрочем, судя по кадрам, никто из участников перестрелки серьезно не пострадал. Досталось и припаркованной неподалеку легковой машине — от прилетевшего фейерверка сработала сигнализация.

Ряду пользователей забава напомнила об ученических экспериментах с заклинаниями в школе Хогвартс, другие не стали искать увиденному кинооправданий, сочтя такое поведения, мягко говоря, неблагоразумным. Иные даже припомнили, что во время новогодних праздников в Буграх погиб 30-летний мужчина, которому показалось, что петарда долго не взрывается, и он наклонился над ней.