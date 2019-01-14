Взрыв в Шахтах: спасатели укрепили опасные лестничные марши

В жилом доме в Шахтах в Ростовской области, где в понедельник утром произошел взрыв бытового газа, чтобы не допустить дальнейшего обрушения, спасатели провели работы по укреплению лестничных маршей, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, специалисты оценивают возможность дальнейшего проживания людей на месте обрушения с помощью модернизированного мобильного комплекса "Стрела-П". Для работ на высоте привлечены два крана и альпинисты МЧС. Всего в ликвидации последствий участвуют 366 человек и 65 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты взрывом бытового газа в девятиэтажном доме на девятом и восьмом этажах разрушены четыре квартиры. В них проживали 12 человек. Семь человек спасены из-под завалов, включая ребенка. Одна женщина погибла, судьба четверых человек остается неизвестной.