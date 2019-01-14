Валерий Ничушкин попал в пятерку самых худших новобранцев НХЛ

Сезон в Национальной хоккейной лиге в самом разгаре, но новогодние праздники просто обязывают журналистов подводить разного рода итоги и публиковать списки звезд и антизвезд. В рейтинге самых неудачных приобретений клубов Лиги оказался россиянин Валерий Ничушкин.

Репортеры и эксперты канадского издания The Hockey News составили список Топ-5 худших приобретений нынешнего сезона и Ничушкин занял в этом не самом престижном рейтинг-листе 4-е место. В 36 матчах за "Даллас Старз" 23-летний россиянин не забил ни одного гола и имеет показатель полезности "-5".

Первую строчку списка занял форвард "Коламбуса Блю Джакетс" Райли Нэш, который в 43 играх забил один гол и в среднем проводит на льду по 10 мин. 45 сек. за матч. При этом контракт с 29-летним игроком рассчитан на 3 года со средней зарплатой 2,75 млн долларов.

В пятерку худших также вошли нападающий "Калгари Флеймз" Джеймс Нил, форвард "Буффало Сейбрз" Владимир Соботка и еще один игрок атаки "Далласа" Блэйк Комо.