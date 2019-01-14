В Бердске во время продажи автомобиля задушили молодую женщину

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" 11 января объявили о пропаже в окрестностях города Бердска Новосибирской области 34-летней Ирины Синельниковой. Утром 11 января на своем автомобиле Peugeot 407 она уехала от дома и не вернулась.

Было известно, что женщина ехала продавать автомобиль, который ранее выставила на продажу на одной из интернет-платформ. Биллинг показал, что в последний раз ее телефон был в сети недалеко от поселка Новый, но уже через два часа после отъезда из дома он оказался вне зоны доступа.

К ее поискам подключились правоохранители, и уже вскоре были задержаны два злоумышленника.

Выяснилось, что 11 января под видом покупателей они встретились с Ириной и задушили ее, а затем поехали в Кемерово, чтобы перепродать машину. По дороге они спрятали тело убитой.

Оказалось, что подозреваемые в убийстве еще с конца 2018 года задумали свое преступление. У женщины остались двое малолетних детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК РФ по Новосибирской области.

Летом прошлого года сообщалось о том, что на Урале была убита финалистка международного конкурса красоты для замужних женщин Ксения Туленкова-Мецгер. После замужества она уехала из России и проживала в США.

В родной Магнитогорск она приехала, чтобы продать автомобиль, и во время его продажи была убита.

В конце декабря сообщалось о смерти 29-летней женщины, которая воспользовалась сервисом BlaBlaCar и в Москве взяла в попутчики мужчину, который оказался уголовником со стажем. Через несколько дней после убийства женщины он был задержан.