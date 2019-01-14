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14 января 201913:40 Андрей Ященко

Прыжок с эвакуатора: владелец такси решился на рискованный побег

У аэропорта Внуково водитель устроил отчаянный побег от сотрудников МАДИ. Автомобиль погрузили на эвакуатор и уже собирались везти на штрафстоянку, когда вдруг объявился владелец. Исправить ситуацию он решил по-своему — сел за руль машины и съехал прямо с платформы. Как он объяснил свой поступок? И что ему теперь грозит?

- Опускайте машину, я говорю! Можете снимать все, что хотите, делать.

Белый автомобиль KIA уже погрузили для эвакуации возле аэропорта Внуково, когда появился этот мужчина, заявил, что машина — его, и потребовал немедленно ее вернуть. Когда уговоры не помогли, пошел на радикальный шаг.

- В сторону отойдите, пожалуйста, чтобы я вас не задавил.

На глазах изумленных сотрудников МАДИ он сначала скрутил с эвакуатора фиксаторы колес, а затем забрался на платформу и сел за руль.

- Отпускаете?
- Отпускаем, сейчас приедут сотрудники, опустим. Дождитесь сотрудников полиции!

Он едва не сбил инспекторов и после отчаянного прыжка с платформы даже не остановился взглянуть, как сильно повредил машину.


Уже вечером, успокоившись, Владимир объяснил журналистам: на экстремальное вождение решился, чтобы автомобиль не увезли на штрафстоянку.

- Мне ее не отдавали в законные два часа. Я прибыл туда через 40 минут.
- И что вам говорили?
- Что машину никто не отдаст. Ее грузили при мне, когда я туда приехал. И машину никто мне не отдаст — нарушали мои гражданские права.

Владимир сейчас уверяет, что машина только по бумагам принадлежит ему — на самом деле, дескать, продал ее знакомому. Документы не переоформили из-за того, что автомобиль — кредитный.

Но это его версия. А вот что известно точно: машина была зарегистрирована на компанию такси "Лансер", и на ней катался посторонний человек без путевого листа.

"Во время рейда по проверке такси инспектор остановил автомобиль КIA Rio белого цвета. Выяснилось, что машина зарегистрирована как такси, однако водитель не имеет путевого листа с отметками о медицинском и техосмотре", — рассказала пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Инспекторы считают, что сложная история с оформлением машины, о которой рассказывает Владимир, — всего лишь прикрытие для полулегального бизнеса такси. Конечно, по результатам будут разбираться, кто и какие нормы нарушил.

Но самому Владимиру, скорее всего, придется ходить пешком. Прыжок с эвакуатора могут расценить как оставление места ДТП, а за это грозит лишение прав.

Текст: "Вести-Москва"

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