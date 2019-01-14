Массовая драка с поножовщиной в Пятигорске попала на видео

Камера наблюдения запечатлела побоище, произошедшее в ночь с 10 на 11 января этого года около входа в заведение общественного питания в Пятигорске.

На записи видно, как две группы молодых людей пытались выяснить отношения при помощи силы. Судя по кадрам, противоборствующие сторону пустили в ход подручные предметы, а один из дерущихся задействовал нож, которым несколько раз ударил оппонента.

По предварительной информации, никто из участников побоища не обращался в правоохранительные органы или за медицинской помощью.

Как сообщают местные СМИ, настоящее время полиция разыскивает причастных к инциденту.