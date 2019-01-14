Нашлось десятое? Одинокое яйцо в "Инстаграме" побило мировой рекорд по лайкам

В начале января в "Инстаграме" пользователь, представившийся "британской курицей", призвал побить предыдущий рекорд по лайкам под фото ребенка младенца модели Кайли Дженнер.

На снимке было изображено обычное куриное яйцо. То ли повлияло новогоднее настроение интернет-пользователей, то ли им этот снимок показался действительно очень креативным, но факт есть факт: меньше чем за 10 дней фото одинокого яйца собрало больше 26 миллионов лайков (предыдущий рекорд – 18 миллионов).

Таким образом, как пишет The Hollywood Reporter, фотография обычного куриного яйца стала самым популярным снимком за всю историю существования этой соцсети.

Когда Кайли Дженнер узнала о том, что ее рекорд побит, она опубликовала видео, на котором разбивает яйцо, сообщает ТАСС.

В российских соцсетях в связи с этим вспомнили маркетинговый ход, который бурно обсуждался в Рунете несколько дней назад, — о том, что в магазинах стали продавать яйца девятками, а не десятками, как обычно.

Теперь, после рекорда "британской курицы", российские интернет-пользователи предполагают, что нашлось "то самое" недостающее десятое яйцо.