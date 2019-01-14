Японцы сделали умный холодильник, который сам покупает хозяину пиво

В Японии принято много работать и столь же отчаянно отдыхать. Представители местной компании DrinkShift выпустили инновационное устройство для любителей выпить. Умный холодильник сам заказывает себе пиво, когда оно кончается, сообщает Daily Caller.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как работет уникальное устройство.

Хозяин холодильника может с помощью мобильного приложения выбрать, какое именно пиво он хочет видеть у себя дома. Кроме того, холодильник фиксирует, в какое время, и как много владелец пьет.

"В результате, как только вы задумались о том, чтобы открыть пиво, оно уже вас ждет", — отмечают производители.

Умный холодильник представили на Международной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Пока неизвестно, когда устройство поступит в продажу.