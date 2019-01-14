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14 января 201914:38

Денис Давыдов покинет "Спартак" в конце сезона

Global Look Press

Московский "Спартак" не станет продлевать контракт с нападающим Денисом Давыдовым. Договор с Давыдовым истекает в мае 2019 года.

В настоящее время 23-летний футболист находится в аренде у "Спартака" из Юрмалы. После истечения арендного договора Денис вернется в "Спартак", после чего станет свободным агентом, сообщает Sport.24. В настоящее время интерес к Давыдову проявляют сразу несколько клубов РПЛ.

Воспитанник "Спартака" считался одним из самых талантливых молодых футболистов страны. Владелец клуба Леонид Федун сравнивал Давыдова с Лионелем Месси. Но Денис не смог заиграть в основе красно-белых, забив всего один мяч в 33 встречах. Давыдов отдавался в аренду в чешский клуб "Младе Болеслав", а нынешний сезон проводит в чемпионате Латвии.

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