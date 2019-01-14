Александра Дьяченко вернул из США в Россию "Брат-2"

Александр Дьяченко, который после фильма "Брат-2", где сыграл двойную роль братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых, стал широко известен российскому зрителю, признается, что именно эта лента вернула его из США в Россию.

В Штаты он уехал в начале 1990-х, когда в России была неустроенность, а там – порядок и обеспеченность.

Актер, у которого на тот момент больших ролей и не было, эмигрировать не собирался, однако все-таки решил остаться за океаном.

Там спортивный менеджер Скотт Нортон предложил Дьяченко работу в своей компании – представлять интересы хоккеистов. Прежде всего, бывших советских спортсменов, которые в те годы стали переезжать в США и потребовался менеджер, который говорит по-русски.

Там же он женился на американке греческого происхождения. Вместе пара прожила девять лет, но в итоге выяснилось, что она – не совсем та женщина, которой поначалу представлялась Александру.

После культового фильма Алексея Балабанова и возвращения в Россию Дьяченко стали активно приглашать на новые роли. В основном его герои – мужчины брутальные и харизматичные, которые смело идут к своей цели.

Однако закрепившийся за ним штамп героя-любовника – совсем не то, о чем он мечтал, признается актер.

Кто в его жизни главная нежность? Почему он сторонится публичности и держит личную жизнь за семью печатями? Как студент технического вуза попал впервые в кино, и чем именно разочаровала Александра его американская жена?

Об этом Дьяченко рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".