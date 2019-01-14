Передача Курил: российские власти отрезвили японцев

Японские СМИ сменили тон и трезво оценивают шансы возвращения Японии южных Курильских остров. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил спецкор ВГТРК Сергей Мингажев.

"Жесткие заявления российских властей, пикеты и акции против передачи Южных Курил Японии оказали отрезвляющее действие на японцев, — подчеркнул он. — Сейчас уже никто не говорит, что Россия готова передать Японии два острова. В свою очередь, министр иностранных дел Японии Таро Коно, прилетевший в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым, отказался общаться с журналистами. По словам Мингажева, японские СМИ публикуют множество материалов, отмечая различные позиции России и Японии. Они пишут, что японская сторона двояко расценивает политику Синдзо Абэ: то ли это стратегия, то ли игра в казино – четыре острова или два, и сомневается, стоит ли России вообще вести разговор о территориях с Японией, находящейся в жесткой зависимости от США".

Также японские газеты информируют своих читателей о том, что российское правительство в рамках начавшейся в 2016 году программы безвозмездной передачи участков земли на Дальнем Востоке передала в пользование своим гражданам 442 гектара земли. Таким образом, со всей очевидностью проявляется последовательное стремление администрации Путина "оброссиянить" "северные территории" и затруднить вопрос обсуждения самой возможности передачи Японии Южных Курил.

Спецкор ВГТРК в Японии напомнил, что переговоры со Страной Восходящего Солнца ведутся давно. Еще в конце 1990-х годов были заявления о том, что этот вопрос будет решен до 2000 года. Сейчас идет новая волна активизации переговоров.

"Главные условия мирного договора заключаются в том, чтобы был решен вопрос о так называемой территориальной принадлежности. Японцы по-прежнему будут проталкивать эту идею и вряд ли согласятся на то, чтобы вести речь о заключении мирного договора без предварительных условий", — пояснил Мингажев.

"Рассуждения японцев о том, что они будут делать с российскими жителями после того, как им передадут спорные территории, а потом жесткие заявления российских властей — все это представлено как повышение ставок перед переговорами. По мнению японцев, Россия оказывает сдерживающее воздействие на них, чтобы было о чем торговаться. У японцев по-прежнему остаются иллюзии, и территориальный вопрос они с повестки переговоров снимать не будут", — заключил спецкор.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Таро Коно пройдут в Москве 14 января 2019 года.

Как подчеркивали ранее представители российского ведомства, ключевое условие решения проблемы мирного договора — безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.