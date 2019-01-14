Шварценеггер выходит замуж за звезду "Стражей галактики"

39-летний американский актер Крис Прэтт сделал предложение 29-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Пара встречается как минимум год, до этого у Прэтта был роман с комедийной актрисой Анной Фэрис.

О скорой свадьбе звезда боевиков "Мстители" и "Стражи галактики" сообщил в своем "Инстаграме".

"Любимая Кэтрин, я в востороге от того, что женюсь на тебе. Я так счастлив, что ты сказала: "Да", — написал Прэтт.

Дочь Арнольда Шварценеггера также сделала праздничную публикацию у себя в соцсетях.