Родные Маргариты Тереховой просят помочь с ее лечением

Звезда советского кинематографа – роковая Миледи из "Трех мушкетеров", своенравная Диана из "Собаки на сене", романтичная красавица из "Бегущей по волнам", памятная многим зрителям по десяткам ярких ролей Маргарита Терехова в последние годы тяжело больна.

У 76- летней актрисы болезнь Альцгеймера, она уже давно не снимается, а в последние годы и вовсе прикована к постели.

Близкие стараются делать все, что в их силах, чтобы поддерживать ее, однако Маргарите Борисовне постоянно требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.

На все это денег семье катастрофически не хватает, и поэтому дочь знаменитой актрисы Анна решилась попросить помощи у тех, кто помнит Маргариту Терехову и ценит ее талант. Это обращение появилось на сайте Союза кинематографистов.

Ранее в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Анна Терехова рассказала, что ее мама в последние годы стала как ребенок: она не понимает, что с ней происходит, и может говорить только отдельные слова.