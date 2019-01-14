Взрыв в Шахтах: под завалами могут оставаться пенсионерка и семья из трех человек

В городе Шахты под завалами частично обрушившегося от взрыва дома могут находиться еще четыре человека: супружеская пара и их взрослая дочь в квартире на восьмом этаже и пожилая женщина в квартире на девятом этаже.

"Через знакомых искали, выяснили, что проживали в квартире отец, мать и их дочь 1994 года рождения. Связаться пытались — телефоны не отвечают", — рассказали ТАСС в областной администрации.

В настоящее время спасатели разбирают завалы таким образом, чтобы появилась возможность добраться до помещений, где могут находиться люди. К работам привлечена тяжелая техника, которая помогает спускать тяжелые конструкции вниз.

Взрыв бытового газа прогремел рано утром 14 января в квартире номер 71, которая находилась на девятом этаже. В результате были повреждены четыре квартиры: две на девятом этаже и две — на восьмом. Всего в них проживали 12 человек. Один человек погиб, семерых удалось вытащить из руин, поиски четырех продолжаются.

Чтобы не допустить дальнейшего обрушения, спасатели провели работы по укреплению лестничных маршей. В МЧС открыта горячая линия: 8 (863) 239-99-99.