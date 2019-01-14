Ирландский тренер Мартин О'Нил возглавил "Ноттингем Форест"

Мартин О'Нилл назначен главным тренером английского "Ноттингем Форест". 66-летний ирландец вернулся в клуб, где провел лучшие годы своей карьеры.

В конце 70-х Мартин О'Нилл был одним из лидеров "Ноттингема", который выиграл чемпионат Англии, два Кубка чемпионов, два Кубка лиги и Суперкубок Европы. После завершения карьеры О'Нилл успешно работал с "Лестером", "Селтиком" и сборной Ирландии. Специалист собирался завершить карьеру тренера, но не мог отказать "Ноттингему".

В настоящее время "Ноттингем Форест" играет в Чемпионшипе, где занимает восьмое место. Предшественник О'Нилла испанец Айтор Каранка лишился своего поста 11 января. Перед ирландцем поставлена задача вернуть "Ноттингем" в премьер-лигу, где тот не играл с 1999 года.