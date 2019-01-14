Картина с распятым Рональдом Макдональдом спровоцировала массовые протесты в Израиле

Сотни протестующих попытались самовольно проникнуть в Музей искусств израильского города Хайфа. Причина – картина с распятым Рональдом Макдональдом "МакИисус" ("McJesus"), которую выставили в одном из залов. Пострадали несколько полицейских, пытавшихся утихомирить разъяренных верующих, сообщает Independent.

Неоднозначное произведение искусства вызвало агрессинвую реакцию у арабских христиан. Полицию пришлось позвать после того, как оскорбленные верующие попытались взять в музей штурмом. Охрана выставки не дала им этого сделать.

В результате беспорядков, трое сотрудников правоохранительных органов получили трамвы, в них кидались камнями.

По поводу инцидента высказался сам министр культуры Израиля Мири Регев. Он попросил главу музея убрать скандальную картину с экспозиции.

Директор музея пошел навстречу чиновнику и поставил около входа на выставку предупреждающий знак о том, что в зале выставлена картина, которая может оскорбить чувства верующих.